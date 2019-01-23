У Києві вирішили ввести карантин у 25 школах через високу захворюваність на грип.

Через збільшення кількості хворих на грип у Києві прийняли рішення щодо введення повного або часткового карантину у 25 школах, повідомляє прес-служба КМДА.

В 11 школах навчальний процес зупинили повністю, а 14 навчальних закладів прийняли рішення щодо часткового припинення навчання.

Керівники шкіл мають право зупинити повністю або в окремих класах навчальний процес, якщо кількість відсутніх через захворювання на грип учнів перевищує 20%.

Крім того, повідомляється, що за минулий тиждень кількість хворих серед школярів зросла до 3 680 осіб – на 25,9%.

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До слова, у Рівненській області прийняли рішення продовжити канікули у 58 школах через ситуацію із захворюваністю на грип.