У Києва оголосять вирок у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

24 січня 2019 року о 09.00 Оболонський районний суд Києва почне оголошувати вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України, повідомляється на сайті суду.

Екс-президента Януковича підозрюють у скоєнні низки злочинів, серед яких:

державна зрада

пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України

пособництво у веденні агресивної війни

До слова, прокуратура направила до суду обвинувальний акт ще у березні 2017 року.

Янукович у судових засіданнях не бере участь, оскільки переховується на території Росії.

Обвинувачення просить Віктору Януковичу 15 років позбавлення волі.