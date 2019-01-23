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Коли оголосять вирок Януковичу – дата

У Києва оголосять вирок у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович

24 січня 2019 року о 09.00 Оболонський районний суд Києва почне оголошувати вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України, повідомляється на сайті суду.

Екс-президента Януковича підозрюють у скоєнні низки злочинів, серед яких:

  •  державна зрада
  • пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України
  •  пособництво у веденні агресивної війни
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До слова, прокуратура направила до суду обвинувальний акт ще у березні 2017 року.

Янукович у судових засіданнях не бере участь, оскільки переховується на території Росії.

Обвинувачення просить Віктору Януковичу 15 років позбавлення волі.

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