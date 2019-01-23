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Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко зареєструвалася у ЦВК

Юлія Тимошенко разом з командою подала до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом на пост президента.

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко зареєструвалася у ЦВК

Лідер Батьківщини заявила, що вже готовий календарний план реалізації Нового курсу – розробленої кращими фахівцями стратегії відродження країни, яку буде втілено без зволікань, передає прес-служба Тимошенко.

– З першого дня будуть здійснюватися ті необхідні дії, які десятиліттями чекає Україна. Я точно знаю, що наш намічений план принесе бажаний результат. Я в це вірю і дуже вірю в Україну, – сказала Юлія Тимошенко в інтерв’ю журналістам у Центрвиборчкомі.

Голова партії нагадала, що впродовж кількох останніх років особисто збирала “інтелектуальних, талановитих, сильних, патріотичних людей, науковців, представників громадянського суспільства, правознавців, візіонерів – для того, щоб мати можливість створити правильний шлях і правильний курс України”.

– Це унікальний інтелектуальний продукт, який розробили самі українці. Це план, який покроково накреслив шлях до перемоги , – запевнила Юлія Тимошенко.

Вона звернулася до українців із закликом не згаяти шансу, який зараз дається нашій державі.

– В України час від часу виникає шанс – покінчити з хаосом і корупцією, піднятися з руїн. Такі шанси людям дають на революціях і на президентських виборах. Зараз знову такі можливості відкриваються, і від кожної людини в країні залежить, чи цей шанс буде цього разу реалізований позитивно, – підсумувала Юлія Тимошенко.

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Нагадаємо, 22 січня в рамках Форуму єднання, що відбувся у Києві, з’їзд партії Батьківщина висунув Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.

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