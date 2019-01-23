Кількість бажаючих відшкодувати ПДВ й самі обсяги відшкодувань помітно зросли в порівнянні з минулим роком.

Синхронно зростає кількість перевірок транзакцій податківцями. Втім, вони переконують: відшкодування податку йшло й буде йти надалі у законний спосіб: вчасно та справедливо.

– ДФС дотримується визначених Податковим кодексом термінів до двох місяців, – написав в.о. заступника голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов.

За його словами, не може бути жодних підстав для хвилювання щодо своєчасного відшкодування ПДВ.

– Незважаючи на навантаження, ДФС працювала й працює чітко у межах закону, вкладаючись у відведені терміни, – запевнив Бамбізов.

Він навів статистику: обсяги ПДВ, який було відшкодовано 2018 року, майже на 10% більші за показник 2017 року: 131,7 проти 120,1 млрд грн. Зросла й середньомісячна сума відшкодування: 11 проти 10 млрд грн/місяць.

– Збільшилась також кількість заявок про відшкодування: якщо у 2017 такі заявки надійшли від 4 тис. осіб, то минулого року додалися ще понад тисячу заявників. Водночас суттєво зросла і кількість транзакцій, які необхідно перевіряти, – повідомив чиновник.

За словами Бамбізова, піковий показник по відшкодуванню цього податку прийшовся на листопаді минулого року, що було пов’язано із сезонною активністю експортерів агропродукції. Протягом місяця відбулося відшкодування 13,6 млрд грн. (за декларацією жовтня). Ця цифра стала абсолютним рекордом.

Станом на початок січня цього року залишок невідшкодованих сум ПДВ становить 27,5 млрд грн. З них поточна заявка (подана у грудні за декларацією листопада) складає 15,6 млрд грн.

– Протягом січня ДФС передала до Держказначейства висновки щодо підтвердження відшкодування на суму в 19,8 млрд грн. З яких 11,1 млрд грн – за декларацією жовтня (за результатами документальних перевірок), та 8,8 млрд – за декларацією листопада (за результатами камеральних перевірок), – йдеться в повідомленні Бамбізова.

Розповів чиновник і про порушення: тільки у січні за результатами документальних та камеральних перевірок попереджено відшкодування в незаконний спосіб майже 461 млн грн. Загалом же сума ПДВ, яку намагались відшкодувати з порушеннями, сягає 1,3 млрд грн – наразі за цими деклараціями тривають судові розгляди.

– В Україні вже два роки застосовується автоматичне відшкодування ПДВ, це зручний та прозорий механізм. А відтак – будь-яке стороннє втручання ззовні в цей процес є неприпустимим. Як і підвищення градусу напруги навколо такої гарячої теми, – підкреслив він.

Нагадаємо, Кабмін схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Тепер замість фіскальної служби з’являться Державна податкова і Державна митна служби.