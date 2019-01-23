У Києві протягом кількох днів відключатимуть воду жителям столиці через ремонт водопровідних систем.

Воду у Києві відключатимуть з 22 по 25 січня включно, повідомляє прес-служба Київводоканалу.

ЗА деякими адресами служба проводитиме ремонт для надійної роботи систем водопостачання.

Читайте: У Києві зросли тарифи на холодну воду: яка ціна буде у платіжках

Де відключать воду у Києві:

22 січня з 8.00 до 6.00 23 січня – вул.Верховинна,12;

23 січня з 8.30 до 19.00 – вул.Ясногірська, 5/30, 6/28, 8, 9, 9А, 10, 11/9, 12, 13/5, 14, 15, 15А, 16/7, 16А, 16Б, 17, 17А, 17Б, 18А, 18Б, 19А, 19Б, 19В, 20А, 29Б, 21А, 21Б, 21В, 22, 24, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 27А, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 31А, 31Б, 31В, 32, 33А, 33Б, 34, 35А, 35Б, 36А, 36Б, 37А, 37Б, 39А, 39Б, 41А, 41Б, 41В, 43А, 43Б, 43В, 45А, 45Б, 47А, 47Б, 49А, 49Б, 51А, 51Б, 53, 87; провулок Бердянський, 5,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20;

24 січня з 20.00 до 7.30 25 січня – провулок Бехтерівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15; вул.Січових Стрільців, 32, 34, 36, 38, 40,1;

З 9.30 до 7.00 25 січня – вул. Г.Сковороди, 4, 9, 12Б, 13/9, 17Б, 17В; вул.Почайнинська,27;

З 9.00 до 6.00 25 січня – проспект Лобановського, 115, 116;

З 9.00 до 19.00 – вул.Набережне шосе, 25/6.

Нагадаємо, у Києві візьмуться за впорядкування зсувонебезпечного Кловського схилу.