У Сумах чоловік отримав платіжку за електроенергію майже 133 тисяч гривень.
Жителю Сум прийшла платіжка на майже 133 тисячі гривень за спожиту електроенергію, пише прес-служба ПАТ Сумиобленерго.
У відомстві розповіли, що чоловік передав показання лічильника через СМС. У повідомленні він вказав п’ять цифр замість чотирьох і тому система нарахувала такий значний обсяг споживання.
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В обленерго заявили, що коли чоловік передасть правильні показання лічильника, відбудеться коригування суми і він не понесе ніяких додаткових витрат.
Раніше в Нафтогазі дали пораду українцям, які отримали платіжки із завищеною сумою для оплати.
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