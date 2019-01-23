У Сумах чоловік отримав платіжку за електроенергію майже 133 тисяч гривень.

Жителю Сум прийшла платіжка на майже 133 тисячі гривень за спожиту електроенергію, пише прес-служба ПАТ Сумиобленерго.

У відомстві розповіли, що чоловік передав показання лічильника через СМС. У повідомленні він вказав п’ять цифр замість чотирьох і тому система нарахувала такий значний обсяг споживання.

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В обленерго заявили, що коли чоловік передасть правильні показання лічильника, відбудеться коригування суми і він не понесе ніяких додаткових витрат.

Раніше в Нафтогазі дали пораду українцям, які отримали платіжки із завищеною сумою для оплати.