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Українські військові ліквідували двох окупантів і збили російський безпілотник

Російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Військові ЗСУ знищили двох бойовиків.

ООС

Російські окупанти 22 січня здійснювали також обстріли зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Крім того, обстрілювали з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу міста Мар’їнка, повідомляє прес-служба ООС.

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Двох окупантів знищено та ще двоє отримали поранення. Українські військові також збили БПЛА бойовиків.

Внаслідок злочинних обстрілів російських окупантів один український військовий отримав поранення.

Підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували вогневі засоби.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав закон Про протимінну діяльность в Україні.

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