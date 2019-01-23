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В Україні ввели програму перевиховання для підлітків-правопорушників

В Україні запускаю пілотний проект для перевиховання неповнолітніх, які скоїли нетяжкі злочини.  

В Україні ввели програму перевиховання для підлітків-правопорушників

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Міністерство юстиції спільно з Генеральною прокуратурою України та дитячим фондом ЮНІСЕФ розробили програму перевиховання для неповнолітніх правопорушників.

Пілотна програма триватиме протягом півроку у шести областях України: Донецькій, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Харківській.

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За даними Генеральної прокуратури, в Україні лише за минулий рік нетяжких правопорушень, скоєних малолітніми, було зафіксовано 2,5 тисячі. Наприклад, до прийняття програми, якщо 16-річний підліток вкрав гаманець, йому загрожувало до 3 років ув’язнення. Зараз – у разі примирення сторін, кримінальне провадження буде закрито. При цьому досудове розслідування все одно проведуть, після чого справу передадуть прокурору, який запропонує безоплатну правову допомогу потерпілому та порушнику.

– Спеціально навчені адвокати, які є медіаторами між дитиною та потерпілою особою пропонують мирову угоду, яка передбачає спеціальний комплекс заходів, які будуть впроваджені до цієї дитини, – зазначила заступник Міністра юстиції Олена Сукманова.

Раніше Факти ICTV писали, що у школі №122 на вулиці Кожедуба в Дніпрі учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Постраждали шестеро дітей.

Фото: Dreamstime.com

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