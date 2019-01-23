Народний депутат Олександр Вілкул озвучив перелік доповнень до проекту Нової Конституції, підготовленої членами Опозиційного уряду: позаблоковий статус, професійна армія, виборність суддів, реальна децентралізація і обов’язкове державне медичне страхування.

Опозиціонер зазначив, що Нова Конституція – не самоціль його передвиборної програми, а один із способів досягнення поставлених цілей.

– Нова Конституція є інструментом, який закладе фундамент для нормального розвитку України на багато поколінь вперед. Країна почне підніматися з тієї прірви тільки тоді, коли закінчиться війна, коли батьки перестануть боятися випускати своїх дітей на вулицю, коли інвестори почнуть інвестувати в країну і не боятися, що їх тут просто пограбують.

Для цього в нашій Конституції буде закріплений позаблоковий статус за типом шведської або фінської моделі. Професійна українська армія буде гарантом незалежності. Ми забезпечимо її нашими кораблями і літаками, а держзамовлення отримають українські підприємства, що дасть країні ще сотні тисяч робочих місць. А щоб зруйнувати корупцію в судовій системі, ми введемо прямі вибори суддів одночасно з виборами мерів. Ми здійснимо реальну, а не фейковую децентралізацію, – підкреслив Олександр Вілкул у середу, 23 січня під час круглого столу, на якому обговорювався проект Конституції, підготовлений членами Опозиційного уряду.

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– Крім того, я просив би включити в проект Конституції питання впровадження страхової медицини. Держава буде зобов’язана купити страховий поліс пенсіонерам, бюджетникам, дітям, а роботодавець за свій рахунок забезпечити медичними страховками своїх робітників, – додав Вілкул, який представляє Опозиційний Блок – Партію миру і розвитку.

За словами нардепа, чинна Конституція більше не відповідає викликам, що стоять перед Україною.

– Конституція 1996 року в цілому і непогана, і багато там правильно написано, але вона просто морально застаріла і в реальності не виконується, – акцентував Вілкул.

Нагадаємо, 20 січня на масштабному форумі За мир і розвиток опозиційні сили офіційно висунули Олександра Вілкула кандидатом в президенти України.