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Здорожчання метро і мільйон для Савченко. Як українці платять за помилки чиновників

метро

20 серпня 2014 року. У центрі Києва –  пограбування, яке назвуть справою десятиліття.

Усе як в Голлівудському фільмі. В один з найдорожчих магазинів  вриваються люди в масках.  Виявляється обшук за рішенням печерського райсуду.  Тут і прокурори,  і поліцейські, і  спецназівці з Соколу. Але люди в масках забувають за чим прийшли. Цінності кладуть просто у кишені.

За десять годин винесли коштовностей на більш ніж 2 млн. євро. Власник магазину напише заяву до ГПУ – і тепер вже прокурори і поліцейські потраплять під слідство.

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Але справа зависла на 4 роки, і от зараз – неочікуваний поворот. Господарський суд Києва виносить  рішення, компенсувати власнику магазину 25 млн грн. з державного бюджету. Тобто платити будемо ми з вами. А не ті, хто власне пограбував магазин. І це при тому, що учасники нальоту відомі.

Навряд чи і Надія  Савченко буде замислюватись, а звідки 400 тис. грн., які вона отримала на так звані депутатські витрати у 2018 році. На проїзд та на роботу в округах.

Але це ще квіточки. Чи замислювались ви чому насправді подорожчав проїзд у Київському метрополітені з 4 до 8 грн.?

Йдеться про майже 2 млрд гривень, які  підземка заборгувала компанії, яку пов’язували із оточенням Януковича.

Суд влада програє. У метрополітені розводять руками. Їх зобов’язали виплачувати борг, за кошти міського бюджету.

До слова, у новий рік зі змінами: які новації чекають Україну в 2019.

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