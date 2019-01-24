Сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою та з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі.

В межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму очільниця партії Батьківщина Юлія Тимошенко провела зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. З ним Юлія Володимирівна обговорила політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також питання двостороннього співробітництва між нашою країною та Польщею.

Також глава партії Батьківщина зустрілась з колишнім Державним секретарем США Джоном Керрі. Під час розмови вони приділили особливу увагу питанням ескалації війни РФ проти України.

Читайте: Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко зареєструвалася у ЦВК

Потім Юлії Тимошенко вдалося обговорити питання сучасного стану відносин Україна-ЄС з комісаром ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ханом. Він висловив занепокоєння через регрес у боротьбі з корупцією в Україні.





















Анджей Дуда та Джон Керрі: з ким говорила Тимошенко у Давосі / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко взяла участь у дискусії на Українському сніданку у Давосі.

Фото: Батькивщина