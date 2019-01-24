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Бізнес має бути незалежним від влади – Анатолій Гриценко

На Українському сніданку в Давосі виступив кандидат в президенти України Анатолій Гриценко.

Гриценко

У Давосі відбувся традиційний Український сніданок, на якому виступили три головні кандидати в президенти 2019. Один з них, Анатолій Гриценко, присвятив свій виступ темі автономії українського бізнесу.

– Дуже шкода, що ми говоримо про те, як вижити, а не про глобалізацію та інноваційні технології, – почав свій спіч Гриценко. – Наша економіка точно не перша в Європі і, напевно, одна з найбільш вікових. Але давайте подумаємо, як Україна може стати клондайком для інвесторів.

Щоб бізнес в Україні розвивався без монополії і з можливістю для молоді реалізувати свої проекти, потрібно, щоб прийшли не портфельні, а локальні інвестори. Бізнес не повинен йти в українську владу, його не повинні тримати в офшорах. Це не цікаво НАТО, там таких не чекають.

У нас є приклад Польщі, яка пережила четверту хвилю промислової революції і є лідером за цим показником в Європі.

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