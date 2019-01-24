Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у Давосі розповіла, яку підтримку готова надати Канада Україні.

Христя Фріланд відвідала Український сніданок у Давосі, де розповіла, яку підтримку надасть уряд Канади Україні під час виборів президента.

Так, за її словами, Канада не виключає, що Росія втручатиметься в українські вибори.

– Наша перша команда канадійців вже прибула до України, щоб моніторити ситуацію та слідкувати, щоб не було дезінформації, – сказала міністр закордонних справ Канади.

Політик відзначила, що її зупиняють на вулицях Канади і просять включити до моніторингової команди в Україні.

Це важливе питання не лише для українців. Потрібно очистити суспільство від дезінформації та провести чесні вибори.

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Нагадаємо, раніше Христя Фріланд заявила, що світова економічна криза неминуча та запропонувала шляхи вирішення.

Головне фото: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images