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Давос 2019: Христя Фріланд про підтримку України у Канаді

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у Давосі розповіла, яку підтримку готова надати Канада Україні.

Христя Фріланд

Христя Фріланд відвідала Український сніданок у Давосі, де розповіла, яку підтримку надасть уряд Канади Україні під час виборів президента.

Так, за її словами, Канада не виключає, що Росія втручатиметься в українські вибори.

– Наша перша команда канадійців вже прибула до України, щоб моніторити ситуацію та слідкувати, щоб не було дезінформації, – сказала міністр закордонних справ Канади.

Політик відзначила, що її зупиняють на вулицях Канади і просять включити до моніторингової команди в Україні.

Це важливе питання не лише для українців. Потрібно очистити суспільство від дезінформації та провести чесні вибори.

Читайте: За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори – Порошенко у Давосі

Детальніше дивіться у випуску Фактів ICTV о 12.45.

Нагадаємо, раніше Христя Фріланд заявила, що світова економічна криза неминуча та запропонувала шляхи вирішення.

Головне фото: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

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