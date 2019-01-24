Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала у ПАРЄ імена росіян, засуджених в Україні та закликала Росію до обміну полоненими.
Ірина Геращенко оголосила імена 25 росіян, засуджених в Україні за тероризм і злочини проти територіальної цілісності і суверенітету нашої країни і заявила, що Україна готова негайно їх звільнити в обмін на політв‘язнів Кремля.
Перший заступник голови ВР також відзначила, що Сергій Сидоренко, Борислав Береза і Андрій Лопушанський фізично захистили її від російської провокаторши Ольги Скабєєвої.
– У Скабєєвої була істерика. Не думаю, що вона покаже це по росТБ, бо ж треба тоді російській владі відповісти, чому вона не забирає своїх громадян, – написала Ірина Геращенко у Facebook.
У ПАРЄ політик нагадала, як в рамках Мінської групи вона 13 раз зверталися до Бориса Гризлова з проханням віддати нам Сенцова, Сущенка, Кольченка, Панова, Карпюка, Клиха, Гриба.
Немає відповіді ні на це, ні на всі звернення МЗС України до Сергія Лаврова.Читайте: Сенцов закінчив новий роман: Геращенко отримала лист
Геращенко також звернулася до сімей 25 засуджених росіян з проханням вимагати від свого президента Володимира Путіна негайно забрати з України їх родичів і віддати нам наших.
За словами першого віце-спікера, прізвище Вишинського ані росіяни, ані їх маріонетки з ОРДЛО ніколи і у жодні списки не включали. Громадяни РФ їй не потрібні.
– Путін вас завжди кине. Батьківщина вас кине, – нагадала Геращенко росіянам, – Заберіть ваших- віддайте наших.
Маю подякувати Сергей Сидоренкоі Борислав Береза, Андрій Лопушанськийякі тільки – но фізично захистили мене в кулуарах…
Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 24 січня 2019 р.
Нагадаємо, комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими.