Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала у ПАРЄ імена росіян, засуджених в Україні та закликала Росію до обміну полоненими.

Ірина Геращенко оголосила імена 25 росіян, засуджених в Україні за тероризм і злочини проти територіальної цілісності і суверенітету нашої країни і заявила, що Україна готова негайно їх звільнити в обмін на політв‘язнів Кремля.

Перший заступник голови ВР також відзначила, що Сергій Сидоренко, Борислав Береза і Андрій Лопушанський фізично захистили її від російської провокаторши Ольги Скабєєвої.

– У Скабєєвої була істерика. Не думаю, що вона покаже це по росТБ, бо ж треба тоді російській владі відповісти, чому вона не забирає своїх громадян, – написала Ірина Геращенко у Facebook.

У ПАРЄ політик нагадала, як в рамках Мінської групи вона 13 раз зверталися до Бориса Гризлова з проханням віддати нам Сенцова, Сущенка, Кольченка, Панова, Карпюка, Клиха, Гриба.

Немає відповіді ні на це, ні на всі звернення МЗС України до Сергія Лаврова.

Геращенко також звернулася до сімей 25 засуджених росіян з проханням вимагати від свого президента Володимира Путіна негайно забрати з України їх родичів і віддати нам наших.

За словами першого віце-спікера, прізвище Вишинського ані росіяни, ані їх маріонетки з ОРДЛО ніколи і у жодні списки не включали. Громадяни РФ їй не потрібні.

– Путін вас завжди кине. Батьківщина вас кине, – нагадала Геращенко росіянам, – Заберіть ваших- віддайте наших.

Маю подякувати Сергей Сидоренкоі Борислав Береза, Андрій Лопушанськийякі тільки – но фізично захистили мене в кулуарах… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 24 січня 2019 р.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими.