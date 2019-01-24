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Leo Express розповіла про потяги в Україну

Оператор пасажирських перевезень Leo Express розповів, що планує зміцнювати сполучення з Україною.

Потяг

Оператор пасажирських перевезень Leo Express повідомив у коментарі Фактам ICTV, що продовжить працювати над зміцненням сполучень з Україною.

Наразі компанія працює над розширенням операцій у Польщі, але при цьому продовжує фокусуватися на зміцненні сполучень з Україною.

– Ми працюємо над подальшим розширенням роботи у Польщі, а також оголосили про розширення поточних маршрутів Leo Express. Водночас, у довгостроковій перспективі, компанія зосередиться на збільшенні сполучень з Україною, – повідомили у прес-службі Leo Express.

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Нагадаємо, 23 січня з’явилася інформація про те, що компанія Leo Express збирається у 2019 році запустити потяг сполученням Прага-Львів.

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