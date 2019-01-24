24 січня, в ході термінових дебатів у ПАРЄ з питання російської агресії проти України в Керченській протоці, лідер Радикальної партії першим з українських політиків сказав в очі європарламентарям незручні для них речі.

Олег Ляшко показав себе принциповим і жорстким парламентером, коли мова йде про національні інтереси України і долю полонених українських моряків.

На думку політичного експерта Володимира Цибулька, заява Олега Ляшка з приводу російської агресії в Керченській протоці, зроблена з трибуни ПАРЄ, прозвучала жорстко і радикально, що і призвело до прийняття резолюції, яка засуджує російську агресію в Чорному морі.

Експерт підкреслив, що сказати парламентарям Ради Європи в очі незручні для них речі комусь варто було вже давно.

– Це варто комусь робити. Адже російський чобіт ще не в Польщі чи Словаччині завдяки українському воїну. Вперше в сесійній залі відкрито прозвучало те, про що раніше ніхто не насмілювався говорити офіційно – деякі високі посадовці ПАРЄ “загрузли в лицемірстві, пристосовництві і слабкості”, а окремі делегати асамблеї відверто лобіюють інтереси Росії. Вперше просто в обличчя європейським топ-політикам це сказав Ляшко, – свідчить Цибулько.

Настільки чітка і рішуча позиція Олега Ляшко підштовхує до більш глибокого аналізу дій радикалів на міжнародній арені, вважає експерт, так як РПЛ ще жодного разу не поставила інтереси партії вище за національні інтереси України.

– Це такий національно-цікавий радикалізм, який повинен стати прикладом для інших парламентських партій і певним зовнішньополітичним стандартом для українського парламентаризму, – резюмував політолог.

Термінові дебати в ПАРЄ з питання російської агресії в Керченській протоці скликані за рішенням керівного органу асамблеї. За підсумками засідання, впевненою більшістю голосів, асамблея прийняла резолюцію з урахуванням усіх правок української делегації.

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Європарламентарі врахували принципові зауваження лідера РПЛ Олега Ляшка. Документ закликає Росію застосувати до 24 полонених в Керченській протоці українських моряків правила Женевської конвенції 1949 року щодо гуманного поводження з військовополоненими.

Перемоги українській делегації вдалося досягти завдяки успішному синтезу зваженої аргументації і активної позиції, яку продемонстрував Олег Ляшко.

До слова, ЄС може скоро розглянути введення нових санкцій проти Росії за зміст українських військовополонених моряків.