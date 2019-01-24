Група Метінвест завершила перенесення системи SAP на хмарну платформу і стала першим в Україні користувачем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC).

Як повідомляє прес-служба компанії, міграція даних визнана найбільшою за обсягом в Центральній і Східній Європі: в хмарі працюють 138 системи і більше 18 тис. користувачів.

Перехід зі своїх систем зберігання в хмарний сервіс компанія почала в 2017 році. Технологія SAP HEC дозволяє істотно зменшити витрати ІТ-структури, прискорити обробку великих масивів даних, підвищити рівень безпеки сервісів.

Надійна платформа і додатки підтримують операційну роботу Метінвесту і стають основою для майбутніх інноваційних проектів.

Перенесення систем потребує оновлення програмного забезпечення до останньої версії і міграції на нову базу даних SAP HANA. Міграція 21 основної бізнес-системи (включаючи систему планування ресурсів підприємства, систему управління перевезеннями і закупівлями, кадрового адміністрування та розрахунку заробітної плати, систему бюджетування, фінансів та інші) зайняла 18 місяців і пройшла без збоїв.

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Над проектом працювала виділена команда SAP, Метінвест як бізнес-замовник і Метінвест Діджитал – центр IT-експертизи. Тепер проектна команда займеться формуванням системного підходу до управління процесами підтримки систем, розміщених в SAP НІС, і гнучкого управління змінами.

– На цифровому ринку ми шукаємо можливості, які найкраще вирішують завдання нашого бізнесу. Реалізуємо проекти та будуємо IТ-сервіси, здатні ефективно підтримувати розвиток групи Метінвест. Так, перенесення дата-центрів на хмарну платформу SAP дозволило покращити надійність і безпеку самої платформи і сконцентруватися безпосередньо на бізнес-логіці роботи процесів. Впровадження і використання цифрових технологій – один з ключових елементів трансформації бізнесу. А на цьому шляху рівноцінно важливі як готовність бізнесу змінюватися, так і здатність задіяти нові технології, – зазначив директор з інформаційних технологій Метінвесту і генеральний директор Метінвест Діджитал Сергій Детюк.

– Цифрова трансформація, гнучкість і готовність до впровадження інновацій – основні орієнтири успіху в бізнесі сьогодні. Переконаний, що міграція на SAP HEC сприятиме зростанню і зміцненню лідерської позиції групи Метінвест в індустрії.

Безумовно, це один з найскладніших реалізованих хмарних проектів SAP в Центральній і Східній Європі, враховуючи його масштаб і завдання.

А також черговий приклад успішної співпраці компаній Метінвест, Метінвест Діджитал і SAP, який підтверджує, що завдяки синергії лідерства, інноваційності та високому професіоналізму команд досягаються самі амбітні бізнес-цілі, – додав директор SAP Україна Максим Матяш.

Нагадаємо, компанія Метінвест направила на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.