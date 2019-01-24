Міністерство фінансів України хоче використовувати дані перевірок ДФС про неоформлених працівників для нарахування субсидій.

Мінфін розглядає можливість використання даних Державної фіскальної служби про неоформлених працівників для нарахування субсидій та інших соцвиплат, повідомляє прес-служба ДФС.

Це означає, що після того, як ДФС виявить нелегально найнятого працівника, то це може вплинути на відмову або перегляд субсидій.

Проект уже направили в Міністерство фінансів на розгляд.

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Крім цього, проект розпорядження пропонує впровадити обмін інформацією між ДФС і Міністерством соціальної політики, Державною службою з питань праці, Державною службою зайнятості та Пенсійним фондом про факти виявлення неоформлених працівників.

До слова, у відомстві додали, що у вересні-грудні 2018 року роботодавці легалізували 1,9 млн співробітників через посилення заходів по боротьбі з тіньовою зайнятістю.

Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.

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