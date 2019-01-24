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Нарахування субсидій: неоформлених працівників хочуть перевірити через ДФС

Міністерство фінансів України хоче використовувати дані перевірок ДФС про неоформлених працівників для нарахування субсидій.

Нарахування субсидій: неоформлених працівників хочуть перевірити через ДФС

Мінфін розглядає можливість використання даних Державної фіскальної служби про неоформлених працівників для нарахування субсидій та інших соцвиплат, повідомляє прес-служба ДФС.

Це означає, що після того, як ДФС виявить нелегально найнятого працівника, то це може вплинути на відмову або перегляд субсидій.

Проект уже направили в Міністерство фінансів на розгляд.

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Крім цього, проект розпорядження пропонує впровадити обмін інформацією між ДФС і Міністерством соціальної політики, Державною службою з питань праці, Державною службою зайнятості та Пенсійним фондом про факти виявлення неоформлених працівників.

До слова, у відомстві додали, що у вересні-грудні 2018 року роботодавці легалізували 1,9 млн співробітників через посилення заходів по боротьбі з тіньовою зайнятістю.

Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.

Фото: Dreamstime.com

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