Фінляндія посіла перше місце у рейтингу хороших країн, який склала організація The Good Country Index.

У рейтингу The Good Country Index Фінляндія посіла перше місце зі 153 країн, друге і третє місце поділили Ірландія та Швеція відповідно.

Україна у ньому займає 75 позицію.

Про це повідомляє організація The Good Country Index.

Країни оцінювали за сімома критеріями: наука і технології, культура, безпека, світовий порядок, клімат, процвітання і рівність та здоров’я і благополуччя.

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Відповідно до рейтингу, Україна посіла перше місце у категорії науки.

Вона зайняла 41 позицію за оцінкою внеску у світовий порядок та 55 місце в категорії оцінки культури.

Раніше Факти ICTV писали про те, яке місце зайняла Україна у рейтингу Індекс демократії.

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