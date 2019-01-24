PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Общество / Быстрая линия для отдельных пассажиров. Новые турникеты в метро Киева/

Швидка лінія для окремих пасажирів. Нові турнікети в метро Києва

Київський метрополітен у тестовому режимі запускає нові турнікети українського виробництва.

Швидка лінія для окремих пасажирів. Нові турнікети в метро Києва

Нові турнікети українського виробництва в тестовому режимі запускають на станції метро Площа Льва Толстого.

Про це повідомляє с Київський метрополітен у Facebook.

Обладнання працюватиме для проходу пасажирів, які користуються безконтактними банківськими картами.

Нововведення дозволить перерозподілити пасажиропотоки.

Читайте: Для безпеки киян відремонтують шляхопроводи біля метро Почайна- КМДА 

Нові турнікети також допоможуть провести якісну перевірку функціонування техніки в умовах метрополітену.

В разі успішного закінчення періоду тестування, така модель турнікетів з’явиться на інших станціях.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у метро Києва з’явиться WI-FI і відеонагляд.

Фото: Київський метрополітен/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка