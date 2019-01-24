Київський метрополітен у тестовому режимі запускає нові турнікети українського виробництва.

Нові турнікети українського виробництва в тестовому режимі запускають на станції метро Площа Льва Толстого.

Про це повідомляє с Київський метрополітен у Facebook.

Обладнання працюватиме для проходу пасажирів, які користуються безконтактними банківськими картами.

Нововведення дозволить перерозподілити пасажиропотоки.

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Нові турнікети також допоможуть провести якісну перевірку функціонування техніки в умовах метрополітену.

В разі успішного закінчення періоду тестування, така модель турнікетів з’явиться на інших станціях.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у метро Києва з’явиться WI-FI і відеонагляд.

Фото: Київський метрополітен/Facebook