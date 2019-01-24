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Спецслужбам РФ дали іще $350 млн на втручання у вибори в Україні – розвідка

Розвідка отримала інформацію про те, що спецслужбам РФ виділили ще $350 млн на втручання в українські вибори.

Вибори

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що влада РФ виділила спецслужбам додатково $350 млн для того, щоб втрутитися у вибори в Україні, передає Укрінформ.

За його словами, виділені кошти будуть спрямовані на те, щоб реалізувати підривну діяльність російських спецслужб під час проведення виборів в Україні.

Серед цієї діяльності буде оплата фейкових новин, організація протестів і провокацій, а також підготовка кібератак.

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Божок додав, що перед спецслужбами стоїть завдання створити в Україні ситуацію, через яку настане параліч державного механізму.

– Ця пауза торкнеться всіх сфер життя, у тому числі й військової організації, що відкриє Росії вікно можливостей в кілька місяців для того, щоб безболісно окупувати Україну, як вона намагалася це зробити у 2014 році, – підсумував глава Служби зовнішньої розвідки.

До слова, Росія розмістила неподалік від кордону з Україною ракети, які можуть нести ядерну зброю.

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