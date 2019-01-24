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Факты / Украина / Политика / Тимошенко в Давосе: Оценку мне поставили коррупционеры/

Тимошенко у Давосі: Оцінку мені поставили корупціонери

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко взяла участь у дискусії на Українському сніданку у Давосі. Про що говорила політик — дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко вважає, що треба зрозуміти, як виглядає архітектура нової держави.

– Я не вірю у доброго царя. Ми його обирали 27 років поспіль. І зараз треба відбудувати архітектуру нової моделі України, – заявила політик.

За її словами, система управління визначає успішну країну.

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Крім того, Тимошенко під час Українського сніданку у Давосі закликала до дискусії – як переформатувати Україну.

На що модератор заходу Фарід Закарія зауважив: “Як Ви можете бути реформатором, якщо Ви – частина минулого з купою реформ?”

– Оцінку мені поставили корупціонери. Я завжди боролася із системою. Щоб пройти таку м’ясорубку, яку я пройшла, треба мати відважність. Я знаю атом нашої політики, – відповіла Юлія Тимошенко.

Детальніше дивіться у випуску Фактів ICTV о 12.45.

Фото: Bogdan Balasynovych / Facebook

Нагадаємо, сьогодні на Світовому економічному форумі у Швейцарії проходить Український сніданок у Давосі.

Його традиційно проводить Фонд Віктора Пінчука і EastOne.

На заході зібралися світові політики, президенти, економісти та аналітики, які говоритимуть про майбутнє України, реформи та перспективи.

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