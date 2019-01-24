Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко взяла участь у дискусії на Українському сніданку у Давосі. Про що говорила політик — дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Юлія Тимошенко вважає, що треба зрозуміти, як виглядає архітектура нової держави.
– Я не вірю у доброго царя. Ми його обирали 27 років поспіль. І зараз треба відбудувати архітектуру нової моделі України, – заявила політик.
За її словами, система управління визначає успішну країну.Читайте: Кличко обговорив з мерами Давоса та Сент-Галлена впровадження smart-технологій
Крім того, Тимошенко під час Українського сніданку у Давосі закликала до дискусії – як переформатувати Україну.
На що модератор заходу Фарід Закарія зауважив: “Як Ви можете бути реформатором, якщо Ви – частина минулого з купою реформ?”
– Оцінку мені поставили корупціонери. Я завжди боролася із системою. Щоб пройти таку м’ясорубку, яку я пройшла, треба мати відважність. Я знаю атом нашої політики, – відповіла Юлія Тимошенко.
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Фото: Bogdan Balasynovych / Facebook
Нагадаємо, сьогодні на Світовому економічному форумі у Швейцарії проходить Український сніданок у Давосі.
Його традиційно проводить Фонд Віктора Пінчука і EastOne.
На заході зібралися світові політики, президенти, економісти та аналітики, які говоритимуть про майбутнє України, реформи та перспективи.