На тлі хвилі зростання імпорту оцинкованого прокату, який надходив до України за демпінговими цінами, українським виробникам був завданий збиток, і ця практика має бути припинена.

Таку думку в інтерв’ю виданню Метал Експерт висловив директор з маркетингу Метінвест Холдингу Роман Курашов.

Він нагадав, що в 2018 році ММК ім. Ілліча подав заяву про ініціювання антидемпінгового розслідування проти оцинкованого прокату походженням з КНР і РФ. Міністерство економічного розвитку і торгівлі та міжвідомча комісія розглянули заяву а також факти заявника і прийняли рішення про відкриття розслідування.

– На даний момент йде заповнення анкет з боку зареєстрованих учасників. Наша позиція дуже проста – на тлі хвилі зростання імпорту, який надходив до України за демпінговими цінами, вітчизняним виробникам було завдано збитків, і ця практика має бути припинена. Більш того, на тлі введення захисних заходів в Європі, США, Канаді, Туреччині та деяких інших країнах ми очікуємо суттєве зростання імпорту з КНР і РФ, а це ще більше погіршить становище вітчизняної галузі оцинкування. У зв’язку з цим заявник наполягає на введенні попередніх антидемпінгових заходів у вигляді мита, щоб припинити факт демпінгу, і сподівається, що держоргани в найближчим часом приймуть рішення про їх введення, – зазначив він.

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Курашов додав, що в ситуації з китайським оцинкованим прокатом, крім самого факту демпінгу, гостро стоїть питання неналежної якості.

– Матеріал надходить в Україну з товщиною цинкового покриття 20-40 г/м², що не відповідає жодним стандартам і вимогам і в цілому істотно підриває імідж оцинкованого металу на ринку.

Термін служби такого прокату – не більше 3-5 років. Кінцевий споживач постійно стикається з фактами фальсифікації з боку недобросовісних трейдерів і переробників, купуючи низькоякісний китайський матеріал під виглядом вітчизняного.

В Європі нормативно обмежено застосування прокату в будівництві з товщиною цинку менше 200 грам, в деяких країнах – 275 грам, а в євростандартах відсутній прокат з цинковим покриттям менше 100 г/м², – додав Курашов.

Нагадаємо, компанія Метінвест направила на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.