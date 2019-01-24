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Вбивство співробітника УДО: суд взяв під варту боксера Очеретяного

Київський апеляційний суд взяв під варту без можливості внесення застави колишнього боксера Петра Очеретяного, якого підозрюють у вбивстві.

Вбивство співробітника УДО: суд взяв під варту боксера Очеретяного

– Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 січня 2019 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого задоволено. Застосовано до підозрюваного Очеретяного Петра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 2 березня 2019 року включно, – повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

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Очеретяного взято під варту у залі суду. Йому інкримінують правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Фото: Dreamstime.com
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