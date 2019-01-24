У Давосі на Всесвітньому економічному форумі проходить Український сніданок, на якому виступили Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Вступне слово взяв організатор Українського сніданку Віктор Пінчук, який заклав цю традицію ще в 2005 році.

Засновник і організатор Українського сніданку в Давосі Віктор Пінчук наголосив на важливості участі у Всесвітньому економічному форумі відразу трьох головних претендентів на президентське крісло в 2019 році в Україні.

– Цього року деякі лідери країн скасували свої візити в Давос, проте всі лідери України сьогодні присутні тут, – почав Пінчук. – Сьогодні у нас незвичайний Сніданок, на ньому присутні відразу три кандидати в президенти України (Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко). І тут вони можуть обмінятися своїми думками і планами про розвиток нашої країни. Українські вибори в 2019 році повинні бути чесними і прозорими!

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