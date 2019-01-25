Так званий Керченський міський суд не задовольнив клопотання щодо дострокового звільнення незаконно ув’язненого українця Володимира Балуха.

У Керченському міському суді прийняли рішення не звільняти достроково українського політв’язня Володимира Балуха, повідомляє УНН.

На засідання суду приїхали активісти з різних регіонів Криму, аби підтримати Балуха.

Під час розгляду клопотання представники керченської колонії заявили, що не схвалюють дострокове звільнення українця, оскільки він пробув в колонії менше шести місяців і його особистість недостатньо вивчена.

“Прокурор” заявив, що також проти дострокового звільнення Балуха, оскільки в СІЗО зафіксували 51 порушення з його боку.

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До слова, український політв’язень Станіслав Клих вважає, що може бути хворим на рак шкіри.