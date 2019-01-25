Сьогодні ввечері у Києві утворилися численні затори.

Згідно сервісу Google Maps, складні погодні умови у Києві призвели до того, що у місті утворилися численні затори.

Великі проблеми з рухом транспорту спостерігаються у центрі столиці в районі станцій метро Площа Льва Толстого, Палац Спорту, Майдан Незалежності, Хрещатик, Золоті ворота, Театральна.

На правому березі Києва затори утворилися на Окружній дорозі, Набережному шосе, Столичному шосе, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби Народів, проспекті Степана Бандери, Подолі.

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Крім того, ускладнено рух транспорту на мосту Патона, мосту Метро, ​​Дарницькому мосту і Південному мосту.

Затори на лівому березі спостерігаються в основному на Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Русанівці, Харківському шосе, Дніпровській набережній. Також є проблеми в районі станції метро Чернігівська.

До слова, на вихідних в Україні трохи потеплішає, проте продовжаться опади у вигляді дощу з мокрим снігом.