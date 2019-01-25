У п’ятницю, 25 січня, в Україні посиляться морози, на заході пройдуть снігопади.
Найхолодніше буде в північних областях: до -15 ° вночі, до -11° вдень.
Жителям південних регіонів синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі до -1°, вдень до +10°.
На заході України пройде сніг. Температура вночі до -9°, вдень до -7°.
У східних областях хмарно. Температура вночі -12°, вдень до -10°.
У центрі вночі температура опуститься до -12°, вдень – до -10°, без опадів.
У Києві без опадів, вдень температура до -8°, ввечері – до -9°.
Читайте: Сильні морози і незначне потепління: погода на тиждень в Україні (КАРТА)
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.
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