Люди в Донецьку не поспішають викидати українські номери.

Бойовики в Донецьку почали штрафувати водіїв, які пересуваються на авто з українськими номерами, а не з реєстрацією “ДНР”.

Як розповів місцевий житель, якщо терористи ловлять людину вперше, то здирають з неї штраф у 300 рублів (150 грн. – Ред.), а якщо повторно – то близько 500 рублів (250 грн. – Ред.), пише LIGA.net.

При цьому, бойовики забирають авто і відвозять їх на штафмайданчики.

Через такі нововведення в Донецьку стало більше авто з номерними знаками “ДНР”.

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Донеччани, які все ж змінюють реєстрацію на незаконну, в більшості випадків залишають українські номери, щоб “підстрахуватися”, розповідає інше джерело в окупації.

Як повідомлялося, бойовика “ДНР”, який займав “посаду” кулеметника, затримали на лінії розмежування.

Фото: varlamov.ru