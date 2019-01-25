Люди в Донецьку не поспішають викидати українські номери.
Бойовики в Донецьку почали штрафувати водіїв, які пересуваються на авто з українськими номерами, а не з реєстрацією “ДНР”.
Як розповів місцевий житель, якщо терористи ловлять людину вперше, то здирають з неї штраф у 300 рублів (150 грн. – Ред.), а якщо повторно – то близько 500 рублів (250 грн. – Ред.), пише LIGA.net.
При цьому, бойовики забирають авто і відвозять їх на штафмайданчики.
Через такі нововведення в Донецьку стало більше авто з номерними знаками “ДНР”.
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Донеччани, які все ж змінюють реєстрацію на незаконну, в більшості випадків залишають українські номери, щоб “підстрахуватися”, розповідає інше джерело в окупації.
Як повідомлялося, бойовика “ДНР”, який займав “посаду” кулеметника, затримали на лінії розмежування.
Фото: varlamov.ru