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У центрі Києва утворився багатокілометровий затор (КАРТА)

Сьогодні у Солом’янському районі Києва утворився багатокілометровий затор.

У центрі Києва утворився багатокілометровий затор (КАРТА)

Затор утворився по всій вулиці Вадима Гетьмана.

Складну ситуацію на дорозі зафіксували камери спостереження Videoprobki.ua.

Машини не можуть проїхати, починаючи від Чоколівського бульвару у сторону Шулявки. У зворотному напрямку ситуація не краща.

Читайте: Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

До речі, у Києві ввечері 24 січня через проблеми з проводкою сталася пожежа у столичному ресторані. Працівники ресторану спочатку самостійно намагалися загасити пожежу.

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