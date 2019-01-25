Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів на президентські вибори в Україні 31 березня 2019 року.

ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у президенти на пост президента України:

лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко

лідер Радикальної партії Олег Ляшко

кандидат від партії Опозиційний блок – партія миру і розвитку Олександр Вілкул

партія Народний контроль, позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов

самовисуванець Аркадій Корнацький

екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз

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Раніше Факти ICTV писали, що нардеп Сергій Тарута йде на вибори президента від партії Основа.

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