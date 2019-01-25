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Вибори 2019: ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів на президентські вибори в Україні 31 березня 2019 року.

Вибори 2019: ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів

ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у президенти на пост президента України:

  • лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко
  • лідер Радикальної партії Олег Ляшко
  • кандидат від партії Опозиційний блок – партія миру і розвитку Олександр Вілкул
  • партія Народний контроль, позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов
  • самовисуванець Аркадій Корнацький
  • екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз

Читайте: Націоналісти висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом у президенти України

Раніше Факти ICTV писали, що нардеп Сергій Тарута йде на вибори президента від партії Основа.

ФотоDreamstime.com

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