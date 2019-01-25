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Як уподобання в їжі впливають на секс

Любителі гострих страв схильні вести більш насичене сексуальне життя.

Секс на кухні

Ті, хто любить поласувати гостреньким займаються сексом 5,3 рази на місяць, а ті, хто не любить спеції – 3,2 рази.

Прихильники гострого на 23% більш схильні досягати поставлених цілей, вони ведуть більш насичене життя і люблять подорожувати за кордоном. Вони відправляються у дорогу на 45% частіше, ніж противники спецій.

Читайте: Секс вилікує від похмілля – експерт

До речі, ранковий секс знижує ризик розвитку раку у чоловіків, а для жінок є відмінним антистресом.

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