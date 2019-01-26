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Факты / Украина / Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили четырех боевиков и вражескую БМП/

Доба на Донбасі: ЗСУ знищили чотирьох бойовиків і ворожу БМП

25 січня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі.

Доба на Донбасі: ЗСУ знищили чотирьох бойовиків і ворожу БМП

Минулої доби російські окупаційні війська порушили режим припинення вогню вісім разів. Один раз противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог обстріляв наші позиції з ПТРК, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Катеринівки, Широкиного, Опитного, Невельського, Мар’їнки, Станиці Луганської, Жовтого.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і четверо отримали поранення.

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Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

– За даними розвідки, 25 січня, знищено чотирьох російських окупантів і п’ятеро отримали поранення.

У ході контрснайперської боротьби, український снайпер припинив діяльність російського найманця. Також знищено БМП-1 російсько-окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.

Раніше бойовики обстріляли автомобіль з військовими біля Катеринівки – один боєць ЗСУ загинув.

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