PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером з впровадження інклюзивної освіти/

Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером з впровадження інклюзивної освіти

Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзивної освіти.

Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером з впровадження інклюзивної освіти

Перша Леді і глава Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА під керівництвом Валентина Резніченка лідером за впровадженням інклюзивної освіти.

Про це вона заявила під час Всеукраїнської наради з питань інклюзивної освіти, яка відбулась 25 січня в Києві в Українському домі в присутності президента Петра Порошенка, членів уряду, парламенту, голів областей, представників системи освіти, громадськості, батьків та дітей з особливими потребами.

– Дніпропетровська область однією з перших включилася в роботу по впровадженню інклюзивної освіти, і ми в Фонді Петра Порошенка відразу побачили, як облдержадміністрація почала показувати шалені результати. Співпрацюючи з Дніпропетровською ОДА, я відчувала себе, як в казці: коли я пропонувала відкривати в школах ресурсні кімнати, медіатеки, мені говорили: “Скільки завгодно!” Ця область стала лідером з впровадження інклюзії, – сказала Марина Порошенко.

– Приємно чути, що ми перші, але насправді, ми стали локомотивом програми впровадження інклюзії в школах і дитячих садках Дніпропетровської області. І ми є частиною команди президента Петра Порошенка, тому все, що ми зробили – це командна робота, – зазначив Валентин Резніченко.

– Ще чотири роки тому я не знав, що означає слово “інклюзія”. І ось уже кілька років я засинаю і прокидаюся з цим словом, – сказав президент Петро Порошенко. – Завдяки Першої Леді, я усвідомив, наскільки це важливо. У радянські часи про дітей з особливими потребами прийнято було не говорити, всі робили вигляд, що їх не існує, і вони, і їхні батьки залишалися сам на сам зі своїми проблемами. За цей час багато що змінилося, і динаміка впровадження інклюзивної освіти викликає захоплення і у наших західних партнерів. Для нас інклюзія в освіті – це запорука нашої єдності, яка починається ще в школі. У єдності багато вимірів, один з них – єдність в шкільному класі.

За словами Резніченка, розвиток інклюзії в області став можливим, завдяки “лобі” в особі Першої Леді і Фонду Порошенка, яким вдалося впровадити цілу низку нормативних актів, що забезпечили приплив ресурсів для розвитку інклюзивної освіти та докорінно змінили ставлення держави і суспільства до особливих дітей.

За даними Дніпропетровської ОДА, за останні два роки в області значно зросла кількість дітей, які навчаються за інклюзивною системою. Всього в Дніпропетровській області 225 шкіл. На самому початку процесу впровадження інклюзії лише 4 дитини з особливими потребами здобували освіту за цією системою, сьогодні їх більше 860.

Читайте: За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори – Порошенко у Давосі

Всі школи і садки Дніпропетровська ОДА оснащує пандусами, підйомниками, безбар’єрним входом, ресурсними кімнатами, бібліотеками. Крім того, за програмою Фонду Порошенка, затвердженою Міністерством науки і освіти, вчителів та вихователів навчають роботі за методиками інклюзії, школи і садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів і особливих дітей.

З держбюджету України Дніпропетровська ОДА отримала субвенцію на створення інклюзивно-ресурсних центри по всій області. За словами Резниченка, в планах його адміністрації – впровадження інклюзивної освіти в кожній школі регіону без винятку.

– Зростання числа дітей з особливими потребами, які вже навчаються за системою інклюзивної освіти в нашій області, говорить про те, що в суспільстві є толерантність до таких дітей, а це значить, що наша країна має майбутнє, – сказав голова Дніпропетровської ОДА Резніченко.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мільйони венесуельців сказали “ні” Мадуро – Порошенко
За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори – Порошенко у Давосі
Дипломатична заслуга Порошенка: Україна отримала ще одного стратегічного союзника – експерт
Розмінування Донбасу: Порошенко підписав закон
Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі
Іду на ви! Порошенко затвердив девіз Сил спеціальних операцій
Порошенко затвердив оборонне держзамовлення України до 2021 року
Свіжа соціологія: Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу, Порошенко – п’ятий
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка