Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзивної освіти.

Перша Леді і глава Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА під керівництвом Валентина Резніченка лідером за впровадженням інклюзивної освіти.

Про це вона заявила під час Всеукраїнської наради з питань інклюзивної освіти, яка відбулась 25 січня в Києві в Українському домі в присутності президента Петра Порошенка, членів уряду, парламенту, голів областей, представників системи освіти, громадськості, батьків та дітей з особливими потребами.

– Дніпропетровська область однією з перших включилася в роботу по впровадженню інклюзивної освіти, і ми в Фонді Петра Порошенка відразу побачили, як облдержадміністрація почала показувати шалені результати. Співпрацюючи з Дніпропетровською ОДА, я відчувала себе, як в казці: коли я пропонувала відкривати в школах ресурсні кімнати, медіатеки, мені говорили: “Скільки завгодно!” Ця область стала лідером з впровадження інклюзії, – сказала Марина Порошенко.

– Приємно чути, що ми перші, але насправді, ми стали локомотивом програми впровадження інклюзії в школах і дитячих садках Дніпропетровської області. І ми є частиною команди президента Петра Порошенка, тому все, що ми зробили – це командна робота, – зазначив Валентин Резніченко.

– Ще чотири роки тому я не знав, що означає слово “інклюзія”. І ось уже кілька років я засинаю і прокидаюся з цим словом, – сказав президент Петро Порошенко. – Завдяки Першої Леді, я усвідомив, наскільки це важливо. У радянські часи про дітей з особливими потребами прийнято було не говорити, всі робили вигляд, що їх не існує, і вони, і їхні батьки залишалися сам на сам зі своїми проблемами. За цей час багато що змінилося, і динаміка впровадження інклюзивної освіти викликає захоплення і у наших західних партнерів. Для нас інклюзія в освіті – це запорука нашої єдності, яка починається ще в школі. У єдності багато вимірів, один з них – єдність в шкільному класі.

За словами Резніченка, розвиток інклюзії в області став можливим, завдяки “лобі” в особі Першої Леді і Фонду Порошенка, яким вдалося впровадити цілу низку нормативних актів, що забезпечили приплив ресурсів для розвитку інклюзивної освіти та докорінно змінили ставлення держави і суспільства до особливих дітей.

За даними Дніпропетровської ОДА, за останні два роки в області значно зросла кількість дітей, які навчаються за інклюзивною системою. Всього в Дніпропетровській області 225 шкіл. На самому початку процесу впровадження інклюзії лише 4 дитини з особливими потребами здобували освіту за цією системою, сьогодні їх більше 860.

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Всі школи і садки Дніпропетровська ОДА оснащує пандусами, підйомниками, безбар’єрним входом, ресурсними кімнатами, бібліотеками. Крім того, за програмою Фонду Порошенка, затвердженою Міністерством науки і освіти, вчителів та вихователів навчають роботі за методиками інклюзії, школи і садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів і особливих дітей.

З держбюджету України Дніпропетровська ОДА отримала субвенцію на створення інклюзивно-ресурсних центри по всій області. За словами Резниченка, в планах його адміністрації – впровадження інклюзивної освіти в кожній школі регіону без винятку.