На адміністративному кордоні з анексованим Кримом призупинено пропуск автомобілів через технічний збій у базі даних Державної фіскальної служби України.

На адміністративному кордоні з анексованим Кримом призупинено пропуск автомобілів через технічний збій у базі даних ДФС, повідомили у прес-службі відомства.

Збій стався на КПВВ Каланчак та Чаплинка Митниці ГФС в Херсонській області, АР Крим та Севастополі.

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У ДФС сказали, що відновлення роботи КПВВ Каланчак і Чаплинка очікується о 23.00 26 січня.

Всіх бажаючих перетнути адмінкордон між Херсонською областю і Кримом закликали їхати через КПВВ Чонгар.

Раніше на адмінкордоні з Кримом на українських контрольних пунктах в’їзду-виїзду був введений режим обмеженого перетину відносно громадян Росії.