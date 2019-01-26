Закон України про перейменування церков зобов’язав змінити назви ще чотирьох релігійних організацій крім УПЦ Московського патріархату.

Ще чотири церкви повинні змінити назви відповідно до закону. Список релігійних організацій оприлюднило Міністерство культури.

Всього п’ять церков, включаючи УПЦ МП, будуть перейменовані після проведення релігієзнавчої експертизи.

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Церкви повинні бути перейменовані протягом трьох місяців.

Під дію закону підпадають такі організації:

Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП);

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

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Фото: Адміністрація Президента України