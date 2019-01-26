PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні зобов'язали перейменувати ще 4 церкви/

В Україні зобов’язали перейменувати ще 4 церкви

Закон України про перейменування церков зобов’язав змінити назви ще чотирьох релігійних організацій крім УПЦ Московського патріархату.

В Україні зобов’язали перейменувати ще 4 церкви

Ще чотири церкви повинні змінити назви відповідно до закону. Список релігійних організацій оприлюднило Міністерство культури.

Всього п’ять церков, включаючи УПЦ МП, будуть перейменовані після проведення релігієзнавчої експертизи.

Читайте: Як правильно називати УПЦ МП – пояснення екзарха Константинополя

Церкви повинні бути перейменовані протягом трьох місяців.

Під дію закону підпадають такі організації:

Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП);

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Раніше Факти ICTV писали, скільки парафій УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ.

Фото: Адміністрація Президента України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Не можуть поділити храм: церковний скандал на Волині
Частина будівель на території Києво-Печерської Лаври незаконні – Мінкульт
Церковний етикет: що не можна одягати та як поводитися
Як правильно називати УПЦ МП – пояснення екзарха Константинополя
Воював за “ЛНР” з 2014: СБУ розшукує священика УПЦ МП
На Черкащині п’ять громад перейшли до Православної церкви України
Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка