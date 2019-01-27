27 січня по всьому світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Факти ICTV зібрали найважливіші відомості про цю трагедію.

Одним з ініціаторів прийняття документа про Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту була Україна. Разом з нею виступили Ізраїль, США, Канада, Австралія, Росія. Співавторами стали ще більше 90 країн.

У підсумку Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був встановлений Генасамблеєю ООН 1 листопада 2005 року.

Як дату обрали саме 27 січня, оскільки в цей день був звільнений концентраційний табір Освенцим, в якому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 4 млн осіб.

Жертвами Голокосту в Україні стало близько 1,5 млн осіб.

Вперше Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначили в усьому світі у 2006 році.

В Україні на державному рівні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначили у 2012 році.

В Ізраїлі також прийнято відзначати Йом га-Шоа (День Катастрофи і героїзму європейського єврейства), який за єврейським календарем припадає на 27 нісана. В цей день в гетто Варшави почалися повстання.

У григоріанському календарі цей день є датою між 7 квітня і 7 травня.

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Сьомий генеральний секретар ООН Кофі Аннан заявив, що Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту повинен нагадувати всьому світу про те, яким Голокост був безпрецедентним проявом зла.

Слово Голокост походить від давньогрецького holocaustosis, яке означало знищення вогнем. Зараз же під ним мають на увазі політику нацистської Німеччини та її союзників по переслідуванню і вбивству євреїв у період з 1933 по 1945 рік.

Вперше термін Голокост використав письменник Елі Візель як символ газових камер, а також крематоріїв таборів знищення.

В Ізраїлі та низці інших країн також прийнято використовувати такий термін, як Шоа, який означає Катастрофу європейського єврейства.

До слова, мер Києва Віталій Кличко підписав Меморандум щодо співпраці у створенні на території Києва Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.