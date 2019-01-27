Через негоду у Міжнародному аеропорту Харків відбувається скасування та затримка рейсів.
Складні погодні умови в Україні призвели до того, що у Міжнародному аеропорту Харків скасовують і затримують рейси, повідомляє УНН.
Довелося скасувати рейс сполученням Харків – Стамбул, який мав прибути до аеропорту о 10.15.
Рейс авіакомпанії SkyUp Харків – Шарм-Ель-Шейх, що мав прибути о 12.00 затримується, і приземлиться в аеропорту о 14.10.
Наразі про точну причину затримки та скасування рейсів не повідомляється, проте вони можуть бути пов’язані зі складними погодними умовами у Харкові. У місті йде дощ зі снігом.
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До слова, негода призвела до того, що 25 січня у Львові утворилися численні затори.
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