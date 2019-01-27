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Поранених українських моряків перевели в іншу в’язницю

Трьох поранених українських моряків перевели з в`язниці Матросская тишина до Лефортово.

тюрьма

Українські моряки Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока переведені з Матросской тишины в Лефортово, повідомляє журналіст Вікторія Івлєва.

За її словами, виявили переведення випадково, коли намагалися записатися в електронну чергу на передачі.

Це зробити не вдалося, бо не був знайдений отримувач.

– Тепер будемо шукати всіх одержувачів по вже відомою адресою на Лефортовському валу в СІЗО 2 Лефортово, – додала громадська активістка.

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ИЗ МАТРОСКИ К ЛЕФОРТУТрое раненых моряков – Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока – вчера или сегодня были…

Опубліковано Victoria Ivleva Неділя, 27 січня 2019 р.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими.

Фото: Pixabay

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