Про це сказав Олександр Вілкул, кандидат в президенти України від Опоблоку – партії миру і розвитку в ефірі телеканалу ICTV. У своїй програмі Мир і розвиток: 4 кроки до успіху опозиціонер визначив кроки, які дозволять Україні подолати економічну кризу.

– Треба створити умови, щоб і промисловість, і підприємництво розвивалися. Для підприємців, малого бізнесу – спрощена система оподаткування, реальний мораторій на всі перевірки, і переклад всіх дозволів в електронному вигляді, тому що комп’ютер хабар не візьме.

Заодно і кількість чиновників можна скоротити в 10 разів. У нас зараз 50% економіки працює в тіні. Тому якщо знизити податки для середнього та великого бізнесу, то буде більше надходжень до бюджету, тому що невигідно буде ухилятися від податків.

Це буде реальний перехід до чистої економіки. Бюджет наповниться, а значить можна буде реально підвищити і пенсії, і соціальні виплати, – сказав Вілкул.