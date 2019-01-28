Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає поліцейських негайно реагувати на випадки фальсифікації на виборах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час колегії МВС, що необхідно жорстко реагувати на випадки, коли на виборах голосуватимуть замість громадян, які зараз працюють за кордоном, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, особливо небезпечна така фальсифікація в маленьких населених пунктах на заході країни.

Проти людей, які видаватимуть бюлетень родичу чи знайомому з підробленим підписом, одразу ж заводитимуться кримінальні справи, наслідком яких стане тюремне ув’язнення.

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До слова, українська розвідка отримала інформацію про те, що на підготовку провокацій під час виборів в Україні спецслужбам РФ виділили $350 млн.