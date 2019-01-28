Влада встановила безумовну монополію на тотальний контроль інформаційного простору, адже правда — небезпечна для її представників, і вони це добре розуміють.

Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що історія з побиттям журналістів не йде у неї з голови. За її словами, інформаційний ринок країни перетворено на фабрику тотальних маніпуляцій громадською думкою.

– ЗМІ мусять бути лояльними особисто до влади, щоб не мати проблем зі своєю діяльністю. Телевізійні канали і частоти на мовлення роздаються друзям та партнерам представників влади, самі вони беруть участь в узурпації інформаційного простору через афільованих осіб, — сказала вона.

Будь-яка спроба вийти за межі лояльності до влади закінчується погрозами, репресіями, закриттям програм і проектів, цькуванням, переслідуваннями, наголосила Тимошенко.

– Тому Шустеру, наприклад, з його програмою місця в Україні не знайшлося. Тому саме від провладної фракції маємо кілька законопроектів з ініціативою кримінального переслідування за свободу слова. Тому в журналістів прослуховують телефони через абсурдні судові рішення, — сказала політик.

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Така ілюзія свободи слова дуже загрозлива для суспільства, яке обурене владою, зауважила лідер Батьківщини.

– Людина гадає, що має незалежну достовірну інформацію, а насправді бачить все у викривленій і спотвореній формі. У тій формі, яка влаштовує владу, — підсумувала вона.

Тимошенко переконана, що ця система великої омани країни має бути демонтована.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко тримає першість у нових соціологічних опитуваннях.