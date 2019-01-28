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Факты / Украина / Политика / Луценко: Чувствую себя республиканцем/

Луценко: Відчуваю себе республіканцем

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що держава повинна займатися виключно питаннями оборони та зовнішньої політики.

Луценко: Відчуваю себе республіканцем

Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

– Сьогодні я відчуваю себе республіканцем. Для мене це ставка на сім’ю та працю, і не важливо – головою чи руками. Мінімум функцій держави ­– тільки оборона і зовнішня політика. Це, за великим рахунком, республіканізм, – заявив Луценко.

Керівник ГПУ також виступив за легалізацію володіння зброєю в Україні, зазначивши, що вперше заявляв про це ще у 2007-му році, коли перебував на посаді міністра внутрішніх справ.

– І сьогодні в цьому також упевнений. Правда, ситуація змінилася. На сьогоднішній день, за оцінками МВС (і я не жартую!), в країні від трьох до п’яти мільйонів нелегальних стволів. Чи можна їх вилучити? Неможливо. Їх можна скупити – частково. І виявити, у кого вони є, теж реально. На мій погляд, потрібно провести легалізацію зброї. Звичайно, не гранатометів, мін та вибухівки, але легалізація бути повинна, з обов’язковою гільзотекою, з експертизою нарколога, психіатра. Це можливо, – підкреслив він.

Також Луценко вважає, що в країні настала пора легалізувати проституцію, підкресливши, що це рішення непросте, але потрібно визнавати реалії, що склалися.

– Проституція є джерелом величезної корупції серед силовиків, треба негайно приймати рішення. Так, це непросто – хоча б з точки зору християнської моралі. Але потрібно робити ці реалії найменш небезпечними для суспільства. З моєї точки зору, легалізація та контроль над проституцією будуть набагато вигідніші суспільству, ніж сьогоднішнє її нелегальне процвітання, – заявив генпрокурор.

Він зазначив, що дуже багато вбивств, в першу чергу, злочинів сексуальних маніяків, пов’язані з сексуальним незадоволенням.

– Дуже багато менш тяжких злочинів пов’язано з острахом певного типу людей не знайти статевий контакт – це давно довела західна наука. Тому я вважаю, такий закон повинен бути прийнятий. Інше питання – коли і хто це посміє внести в парламент, – підкреслив Луценко.

Читайте: Майдан і російська окупація не пов’язані – Луценко

Водночас, генеральний прокурор висловився проти повернення смертної кари та легалізації наркотиків.

Повну версію інтерв’ю генпрокурора Юрія Луценка можна подивитися на ютуб-каналі Дмитра Гордона.

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