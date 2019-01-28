В Україні створили корпус резерву і танкову бригаду резерву, яких задіють у разі відкритої агресії проти нашої держави.
Про створення резервних танкових бригад в Україні заявив міністр оборони Степан Полторак, коли відвідував оборонні підприємства у Харкові, які входять до складу Укроборонпрому.
– За останні кілька років ми змогли створити корпус резерву і танкову бригаду резерву, – заявив Полторак.
За його словами, у бригади є підготовлена заправлена техніка.
На ній є екіпажі, і на випадок загострення ситуації або відкритої агресії, корпус резерву готовий у найкоротші терміни приступити до виконання завдань.
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Нагадаємо, окупанти стягнули танки на схід від Донецька.
Фото: Міноборони України
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