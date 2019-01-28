Сьогодні, 28 січня, в Україні без опадів, лише на сході вночі сніг.

Прогноз погоди на сьогодні, 28 січня, публікує Укргідрометцентр.

На Правобережжі вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

Вночі у північних, центральних та Харківській областях 11-16°, на решті території 5-10° морозу, на крайньому заході та узбережжі морів 1-6° морозу.

Вдень 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя – до 11° морозу, на півдні, заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях – від 2° морозу до 3° тепла.

На Закарпатті та півдні Одеської області синоптики рогнозують до 6° вище нуля.

У Києві сьогодні без опадів, вночі 11-13° морозу, вдень 3-5° нижче нуля.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.