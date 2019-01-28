Сергій Рудик оприлюднив відеозвернення стосовно причин з яких не балотуватиметься на пост глави держави.

Відеозвернення народний депутат України Сергій Рудик оприлюднив 28 січня на офіційній сторінці у Facebook, пояснивши чому не балотуватиметься на пост глави держави.

– 29 вересня минулого року партія Зелених України разом з кількома громадськими об’єднаннями й відомими політиками запропонували мені балотуватися кандидатом в президенти України, – розпочав звернення Сергій Рудик.

– Для мене велика честь бути підтриманим такою авторитетною політичною партією, чия ідеологія сьогодні завойовує більшість в країнах західної Європи. І можливо за певних обставин я би прийняв цю пропозицію, але не зараз, – заявив депутат.

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Рудик говорить, що нинішня виборча кампанія перетворилася на парад марнославства: змагання “чий жарт дотепніший”, “чия обіцянка більш нереалістична”.

– Я вже не кажу про спекуляції на тему війни і захисту національних інтересів нашої держави, що зробили неможливим участь в ній на сьогоднішній день. Тому ми з командою партії Зелених України прийняли для себе рішення: відмовитися від участі в президентських перегонах 2019, зосередивши свою увагу на наступних парламентських виборах, – наголосив політик.

Також він закликав всіх кандидатів у президенти України і політичні партії: відмовитися від гасел і тез, які ведуть до фактичного розколу країни; припинити політичні спекуляції на тему національної безпеки і оборони; не допустити російського сценарію розтягування голосів і обрання фактично випадкового, а реально – підконтрольного Росії кандидата.

– Державні інтереси мають бути вищими за особисті політичні амбіції, – заявив політик.

Нагадаємо, ми писали, чого очікувати від президентських виборів 2019 в Україні, скільки кандидати витратять на свої кампанії та інші залаштункові моменти обрання глави держави.