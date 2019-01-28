Рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час сходження лавини у Карпатах.
Рятувальникам вдалося відшукати тіло київського туриста, який загинув під час сходження лавини у Карпатах, повідомляє прес-служба ДСНС.
Пошукова група працює на місці сходження лавини.
Зараз рятувальники займаються транспортуванням загиблого до Рахівської районної лікарні.
Двом іншим туристам, які потрапили під лавину, вдалося вибратися живими.
У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Києва / 2 фотографии
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Нагадаємо, 25 січня троє туристів з Києва потрапили під лавину неподалік від гори Стіг.
Фото: прес-служба ДСНС
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