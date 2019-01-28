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Факты / Украина / В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Киева/

У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Києва

Рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час сходження лавини у Карпатах.

Рятувальники

Рятувальникам вдалося відшукати тіло київського туриста, який загинув під час сходження лавини у Карпатах, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пошукова група працює на місці сходження лавини.

Зараз рятувальники займаються транспортуванням загиблого до Рахівської районної лікарні.

Двом іншим туристам, які потрапили під лавину, вдалося вибратися живими.

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У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Києва / 2 фотографии

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Нагадаємо, 25 січня троє туристів з Києва потрапили під лавину неподалік від гори Стіг.

Фото: прес-служба ДСНС

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