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У Криму облили фарбою пам’ятник російським окупантам

У центрі окупованого Сімферополя у неділю, 27 січня, облили червоною фарбою пам’ятник так званим зеленим чоловічкам – російським військовим у формі без розпізнавальних знаків, які брали участь в анексії Криму.

У Криму облили фарбою пам'ятник російським окупантам

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу “МВС по республіці Крим”.

Російська поліція вже затримала чоловіка, який облив фарбою пам’ятник “ввічливим людям”.

Кажуть, що він перебував “у стані алкогольного сп’яніння”, на нього складено адмінпротокол.

Окупанти мають намір порушити кримінальну справу за статтею “вандалізм”.

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У Криму облили фарбою пам’ятник російським окупантам / 2 фотографии

Відлитий з бронзи пам’ятник “ввічливим людям” з’явився в центрі Сімферополя быля будівлі Верховної Ради Криму в червні 2016 року.

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До слова, телеканал CNN припустився помилки, прикріпивши до матеріалу фото з підписом, де Сімферополь значиться як Росія. Пізніше її було виправлено.

Фото: crimeapress.info

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