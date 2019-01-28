Третій апеляційний адміністративний суд пояснив, як перевірити своє ім’я у виборчому списку.

Працівники Третього адміністративного суду пояснили громадянам, як перевірити наявність себе у списку виборців.

Це можна зробити за допомогою іменного запрошення на вибори, яке дільнича виборча комісія повинна доставити кожному не пізніше, ніж за 10 днів до голосування або не менш як за 3 дні в разі повторного голосування.

Другим способом перевірки є список виборців. Він надається для загального ознайомлення на території дільничої виборчої комісії.

Також кожен українець може прийти у будь-який робочий день із паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за зареєстрованим місцем проживання.

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До слова, перевірити, чи є ви у списках можна і за допомогою інтернету.

Нагадаємо, проголосувати кожен громадянин України може 31 березня 2019 року з 08.00 до 20.00 з паспортом на виборчій дільниці за зареєстрованим місцем проживання.

Раніше Факти ICTV писали про те як дізнатися свою дільницю для голосування.