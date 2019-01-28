PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців/

Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців

Третій апеляційний адміністративний суд пояснив, як перевірити своє ім’я у виборчому списку.

Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців

Працівники  Третього адміністративного суду пояснили громадянам, як перевірити наявність себе у списку виборців.

Це можна зробити за допомогою іменного запрошення на вибори, яке дільнича виборча комісія повинна доставити кожному не пізніше, ніж за 10 днів до голосування або не менш як за 3 дні в разі повторного голосування.

Другим способом перевірки є список виборців. Він надається для загального ознайомлення на території дільничої виборчої комісії.

Також кожен українець може прийти у будь-який робочий день із паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за зареєстрованим місцем проживання.

Читайте: Вибори 2019: як голосувати жителям в зоні ООС

До слова, перевірити, чи є ви у списках можна і за допомогою інтернету.

Нагадаємо, проголосувати кожен громадянин України може 31 березня 2019 року з 08.00 до 20.00 з паспортом на виборчій дільниці за зареєстрованим місцем проживання.

Раніше Факти ICTV писали про те як дізнатися свою дільницю для голосування.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Шостий – не вирок: чому вибори президента не стануть кінцем світу
Сергій Рудик: Чому я не йду в президенти
Знову почну слухати його пісні! Реакція мережі на заяву Вакарчука
Вибори 2019: що робити, якщо вас немає у виборчому списку
Вакарчук може піти шляхом Зеленського
Вибори 2019: кожну виборчу дільницю охоронятимуть по два правоохоронця
Голосування замість заробітчан – Аваков розповів, що чекає на правопорушників
Як переселенці можуть проголосувати на виборах президента України 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка