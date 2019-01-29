Що таке податкова соціальна пільга, хто має на неї право та як отримати – далі у матеріалі.

Про податкову пільгу для одиноких матерів розповів міністр юстиції України Павло Петренко.

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга – це право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Хто має право

На податкову соціальну пільгу мають право працівники, які отримують зарплату до 2690 грн. Вони можуть отримати зменшення оподаткованого доходу на 960,50 грн.

Також право на збільшену податкову соціальну пільгу мають:

батьки, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років (розмір пільги складає 960,50 грн. на кожну дитину);

одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років;

особи, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (для двох останніх категорій розмір пільги складає 1440,75 грн. на кожну дитину).

Які документи потрібні

Аби отримати податкову соціальну пільгу потрібно надати роботодавцю:

копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі

реєстрації актів цивільного стану;

копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

копію паспорта.

До цього пакету документів потрібно додати заяву.

Для більш детального роз’яснення потрібно зателефонувати до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103.

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До речі, з 1 грудня 2018 року було підвищено близько 10 видів соціальних виплат людям з інвалідністю, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.